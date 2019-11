Un uomo è morto in un incidente mortale avvenuto intorno alle ore 3 presso il casello autostradale di Rosignano Marittimo in direzione Collesalvetti. Un'auto ha urtato violentemente la cuspide della corsia di ingresso del casello. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dal mezzo e lo hanno consegnato ai soccorsi, ma purtroppo non c'è stato niente da fare ed è stato constatato il decesso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Rosignano Marittimo