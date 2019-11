Si tocca le parti intime al passaggio di genitori e bimbi, arrestato 29enne a Prato

Un 29enne nigeriano è stato arrestato in piazza della Stazione a Prato per atti osceni in luogo pubblico alle 8 del mattino di oggi. Alcune mamme hanno chiamato i carabinieri perché hanno visto l'uomo seduto su una panchina con i pantaloni abbassati mentre si toccava le parti intime, specialmente al passaggio di genitori con figli. All'arrivo della pattuglia del Norm l'uomo non solo non si è fermato, ma ha dato segni di insofferenza e ha opposto resistenza. L'uomo aveva già precedenti per atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale e così è stato arrestato. Domani il processo per direttissima. Il caso è il secondo della settimana in Toscana, dopo l'arresto avvenuto su di un treno a Empoli.

