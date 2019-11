Sicurezza stradale: si presentano i dati toscani

I dati relativi alla sicurezza stradale in Toscana, con il numero e la distribuzione degli incidenti che si sono verificati nel 2018, saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 18 novembre alle ore 10 nella giornata mondiale dedicata alle vittime della strada. Sarà l'assessore regionale alla mobilità, Vincenzo Ceccarelli, a presentarli presso la sala ex Leopoldine in Piazza Tasso 7 a Firenze.

Ceccarelli li commenterà insieme alla fondatrice e al presidente della Fondazione intitolata a Claudio Ciai, Daniela Trambusti e Francesco Ciai, che proprio alle ex Leopoldine hanno organizzato "La vita è preziosa, non perderla per la strada", una manifestazione dedicata alla sicurezza stradale.

I dati 2018 elaborati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale sarnno presentati per la prima volta al pubblico in quell'occasione.

Fonte: Regione Toscana

