Sorpreso a vendere marijuana: arrestato 24enne gambiano

A Pisa i carabinieri, nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 24enne gambiano, incensurato. Più dettagliatamente, i carabinieri di Pisa sono intervenuti in Piazza Martiri della Libertà, sorprendendo il soggetto nell’atto di cedere, ad una persona del luogo, un involucro contenente marijuana del peso di quasi 2 grammi. Nel corso della perquisizione personale venivano rinvenuti oltre 4 grammi di analoga sostanza stupefacente. Per il giovane scattava l’arresto per spaccio e detenzione di droga.

