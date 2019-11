Speronata auto dei carabinieri, arrestato 25enne: in viaggio con 31mila euro

Hanno speronato la gazzella dei carabinieri per sfuggire al controllo, ma ciò non è servito e dalla perquisizione sono emersi 31mila euro. Un 25enne di origine marocchina è stato arrestato dai militari di Castelfranco dopo un posto di blocco a Orentano: l'uomo era alla guida di una Bmw Serie 1 che è finita contro la vettura di servizio dei carabinieri. A corsa terminata, i due a bordo sono scappati e i militari sono riusciti ad acciuffarne uno solo, finito in manette per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Dal processo per direttissima di questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto obbligando il 25enne alla presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Si indaga ancora per risalire all'altro uomo che si è sottratto all'arresto.

