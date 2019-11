Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio: abbonamenti in crescita, 15% di vendite in più

Da novembre 2019 a marzo 2020 è la VI edizione della Stagione di prosa del Teatro Pacini di Fucecchio, gestito dal Teatrino dei Fondi con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di Firenze, MiBACT, Regione Toscana, Città Metropolitana, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze.

Il Sindaco Alessio Spinelli afferma: “Sono molto contento della crescita registrata nella campagna abbonamento della VI edizione di Sipario Blu, la Stagione di prosa del nuovo Teatro Pacini.

Il riconoscimento e la fiducia mostrata dai cittadini mi conferma la vitalità culturale e il gradimento delle proposte del nostro teatro.

Un luogo che proprio pochi mesi dopo la mia prima elezione è stato restituito alla città, che vedo crescere ogni giorno e che con le sue attività coinvolge un pubblico sempre più ampio, di tutte le età. Sono 100.000 le presenze che in questi anni 5 anni hanno riempito il Nuovo Teatro Pacini.

Ottimo lavoro!”

Il Nuovo Teatro Pacini, gestito dal Teatrino dei Fondi, nel corso degli anni ha ampliato il suo pubblico con una caleidoscopica varietà di proposte, consolidandosi come uno spazio estremamente vitale, un prototipo di formazione culturale nel centro della città di Fucecchio.

La nuova edizione di Sipario Blu conferma la qualità e la vivacità dell'offerta, contamina tradizione e innovazione offrendo grandi nomi del panorama teatrale italiano come Zerocalcare, Valentina Lodovini, Maria Amelia Monti, Paolo Hendel, Alessandra Faiella, Rita Pelusio, Lucia Vasini, Livia Grossi, nonché una rilettura in chiave contemporanea di alcuni grandi classici della letteratura e del teatro quali il Decamerone di Boccaccio e il Misantropo di Molière. Non manca un appuntamento internazionale, nell'ambito del Toscana Gospel Festival una delle voci potenti e vellutale in pieno stile black.

Dal 16 novembre sono in vendita i biglietti dei singoli spettacoli.

Biglietti

Settore 1 intero: 18 euro - ridotto (soci Unicoop Firenze, under 25 e over 65) 15 euro

Settore 2 intero: 15 euro - ridotto (soci Unicoop Firenze, under 25 e over 65) 12 euro

Per info: Nuovo Teatro Pacini, Piazza Montanelli, Fucecchio 0571-261151/540870 Teatro Pacini 0571-462825 Ass. Teatrino dei Fondi

info@teatrinodeifondi.it info@nuovoteatropacini.it

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa

