Telefono amico Prato, 3mila richieste di aiuto in un anno: organizzazione cerca volontari

L’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia, che da oltre 50 anni si prende cura delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate, cerca nuovi volontari a Prato. «Il nostro servizio è attivo 365 giorni all’anno dalle 10 alle 24, ma vogliamo renderlo ancora più capillare ed efficace».

"Nel 2018, grazie al prezioso supporto di 28 volontari, abbiamo gestito 3 mila richieste di aiuto, offrendo supporto, ascolto e attenzione a tante persone in difficoltà, ma per rendere il nostro servizio ancora più efficace e capillare abbiamo bisogno di ampliare il nostro team di “ascoltatori solidali". A renderlo noto è la presidente di Telefono Amico Prato Maria Petrà, che traccia il bilancio dell’ultimo anno di attività del centro di ascolto e lancia un appello per la ricerca di nuovi volontari.

"La maggior parte delle persone che quest’anno si sono messe in contatto con noi – aggiunge – ha chiesto supporto e ascolto ai nostri volontari per problemi connessi all’area del sé (63%), parlando di solitudine o di altri disagi esistenziali, ma abbiamo ricevuto numerose chiamate anche per problemi legati alle relazioni con gli amici, il partner, la famiglia o i colleghi di lavoro. Le richieste di aiuto sono arrivate principalmente da uomini (71%) con età compresa tra i 46 e 65 anni (67%)".

Attivo dal 1982 Telefono Amico Prato è uno dei 20 centri territoriali di Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che si prende cura, al telefono e via mail, delle persone che hanno bisogno di aiuto, garantendo il totale anonimato. "A livello nazionale nell’ultimo anno abbiamo raccolto e gestito circa 50 mila richieste di sostegno, offrendo quasi 9mila ore di assistenza telefonica e ascolto", spiega la presidente nazionale Monica Petra.

Il servizio di ascolto di Telefono Amico – raggiungibile attraverso il numero unico 199.284.284 o attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito – è attivo 365 giorni all’anno dalle 10 alle 24.

"L’attività dei nostri volontari – sottolinea la presidente di Telefono Amico Italia – è molto delicata, per questo è previsto un corso teorico-pratico obbligatorio di circa 6 mesi finalizzato a fornire a coloro che vogliono intraprendere questo percorso gli strumenti principali per instaurare e gestire una relazione di aiuto, sia nella dimensione dell'emergenza che in quella dell'abitualità". I volontari, in particolare, rispondono alle telefonate e alle e-mail delle persone che hanno bisogno di aiuto, offrendo supporto attraverso l’ascolto empatico, il dialogo e la valorizzazione delle risorse interiori con l’obiettivo di restituire benessere emozionale alle persone in difficoltà, senza mai esprimere giudizi e garantendo il totale anonimato.

"Essere di supporto a chi vive momenti difficili non è affatto semplice – racconta Antonio, storico volontario di Telefono Amico Italia – In alcuni casi si fa fatica a trovare parole di conforto, ma spesso chi vive un dolore molto inteso trae sollievo anche dal solo fatto di sentirsi capito e ascoltato. Sono molto felice di offrire a chi sta male un piccolo aiuto: facendo del bene, ci si sente davvero bene".

Per accedere ai corsi di formazione di Telefono Amico Italia a Prato e diventare volontari basta inviare una e-mail all’indirizzo volontari@telefonoamico.it o all’indirizzo prato@telefonoamico.it, oppure telefonare al numero 0574/609733 il lunedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00 e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. I corsi verranno presentati ufficialmente lunedì 25 novembre alle 21 nella sede della Sezione Femminile della Misericordia di Prato (via Convenevole, 51 – Prato). Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

TELEFONO AMICO ITALIA è una organizzazione di volontariato che aiuta a superare le tensioni emotive e a far ritrovare benessere nelle relazioni personali, promuove la cultura dell’ascolto empatico come fattore di salute emozionale e di contrasto alla solitudine.

Offre un servizio anonimo, indipendente da ideologie politiche e religiose, nel rispetto delle idee e del disagio di chi chiama. È membro del comitato internazionale di Ifotes (International Federation of Telephone Emergency Service), l’organizzazione internazionale che riunisce le helpline in Europa e nel mondo.

IL NUMERO UNICO. Telefono Amico Italia è raggiungibile attraverso il numero unico 199.284.284 e risponde 365 giorni all’anno grazie a 500 volontari. Il servizio è gratuito e attivo in tutta Italia dalle 10.00 alle 24.00. A carico di chi chiama solo il costo della telefonata: da telefono fisso 0,06 euro alla risposta e 0.024 euro al minuto, Iva compresa. Per i cellulari il costo varia in funzione dell’operatore telefonico. È possibile accedere al servizio anche attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it

I CENTRI LOCALI. Telefono Amico Italia è attivo in Toscana con un centro locale a Prato.

TELEFONO AMICO PRATO. Telefono Amico Centro di Prato è nato il 24 maggio 1982 grazie alla collaborazione e alla volontà di un gruppo di volontarie della Sezione Femminile della Misericordia di Prato. Nel 1994 è entrato a far parte di Telefono Amico Italia e dal 1995 risponde, oltre che al numero unico 199 284 284, anche al numero fisso 0574 32777 e al numero gratuito 800 018679, attivo tutti i giorni dalle 16 alle 23 e raggiungibile solo dalla provincia di Prato.

Per info: http://www2.telefonoamico.it/centro-prato/

Indirizzo e-mail: prato@telefonoamico.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/telefonoamicocentrodiprato/

Fonte: Ufficio stampa

