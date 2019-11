Turistificazione, gli studenti scendono in piazza con Fridays For Future Firenze

Stamattina, venerdì 15 Novembre, gli studenti del Liceo Castelnuovo hanno scioperato per partecipare ad un'assemblea organizzata da Fridays For Future Firenze riguardo al tema della turistificazione, e delle sue ripercussioni sull'ambiente.

L'assemblea, molto partecipata, si è tenuta in piazza Ss. Annunziata, e fa parte di un ciclo promosso da Fridays For Future, che ha già coinvolto due istituti fiorentini.

Gli studenti hanno analizzato la crescita esponenziale del fenomeno della turistificazione, riflettendo sulle sue conseguenze.

È emerso che negli ultimi anni, i bisogni del turista sono stati anteposti a quelli dell'abitante, attraverso investimenti sul centro storico, e la marginalizzazione delle periferie.

Questo ha causato disagi a livello di trasporti, che, oltre ad aver raggiunto prezzi esorbitanti, sono sempre più funzionali all'aumento spregiudicato del turismo.

Ne è un esempio la proposta di ampliazione dell'aeroporto, che produrrebbe un'enorme quantità di emissioni climalteranti, e distruggerebbe il parco della Piana, all'unico scopo di aumentare ulteriormente il flusso turistico nella città.

Una città il cui centro si sta svuotando dei suoi cittadini, costretti a spostarsi sempre più in periferia per via dei costi inaccessibili degli affitti e della vita nelle zone centrali.

Tutto ciò avviene per soddisfare la logica del profitto e del consumo sfrenato, letale per l'ambiente.

Come studenti, riteniamo inaccettabile che la nostra città non si attivi immediatamente per tentare di arginare l'emergenza climatica, e di garantirci un futuro. Pretendiamo un cambiamento drastico, e se questo non giunge dall'alto, ce lo costruiremo dal basso.

Non è giusto che, per informarci sul cambiamento climatico e le problematiche ambientali, sia necessario perdere un giorno di scuola e ritrovarsi in una piazza.

Vogliamo che la scuola ci fornisca una formazione completa e approfondita su queste tematiche, che saranno determinanti per il nostro futuro.

Inoltre vogliamo studiare in un ambiente ecosostenibile. La scuola deve smettere di fornirci macchinette che vendono esclusivamente i prodotti di quelle multinazionali che sfruttano e devastano l'ambiente, imballati in plastica usa e getta. Vogliamo una raccolta differenziata completa e accessibile, e non accettiamo gli sprechi energetici causati da una struttura non ecosostenibile.

Ci vediamo tutti domani alle 15.30 in Piazza S. Trinita per L'aeroporto a servizio della città vetrina - Lezione in piazza! e il 29 novembre per il BLOCK Friday Firenze - Fridays For Future

Fonte: Fridays For Future Firenze - Ufficio stampa

