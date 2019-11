Uffici comunali chiusi lunedì 18 novembre a Vinci

Lunedì 18 novembre 2019 il personale della protezione civile dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa illustrerà ai dipendenti del Comune di Vinci il nuovo Piano di Protezione Civile adottato per il nostro territorio.

Vista l'importanza dell'argomento e la necessaria conoscenza del piano da parte di tutto il personale - in modo da rispondere in maniera ottimale ed efficiente alle esigenze della popolazione in caso di allerte meteo ed eventi calamitosi - si informa la cittadinanza che nella giornata di lunedì 18 novembre gli uffici comunali e il Centro operativo comunale rimarranno chiusi dalle ore 9 alle ore 12.

