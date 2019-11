Unicef, luce sui diritti: la torre di Pisa si illumina di blu

Luce sui diritti, il prossimo 20 novembre, per celebrare il trentesimo anniversario della Convenzione per l’infanzia e l’adolescenza. Luce sulla Torre di Pisa, che sarà illuminata di blu (colore del logo Unicef), insieme ad altri monumenti e palazzi in Toscana e in Italia, per ricordare a tutti, grandi e piccoli, la speciale ricorrenza della Convention on the Rights of the Child, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

“Grazie per questa iniziativa di grande effetto e di straordinaria efficacia – ha esordito il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani – accendere la Torre pendente è un messaggio per il mondo, una sollecitazione all’impegno di tutti, per reagire di fronte alle violenze e ai soprusi sui piccoli della terra, non solo nei paesi in guerra ma in ogni dove”. Da qui il ringraziamento, affettuoso e sincero rivolto all’Unicef, per l’attività svolta nella difesa dell’infanzia e dell’adolescenza, da parte del presidente dell’Assemblea e di Antonio Mazzeo, consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. “Il vostro impegno è fondamentale – ha sottolineato Mazzeo – perché spesso diamo per scontato cose che non lo sono affatto; dobbiamo alzare la voce per fare sempre di più e meglio”, ha affermato, ricordando l’istituzione in Toscana, nel 2010, della figura del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. “Siamo al vostro fianco, i bimbi sono il bene più prezioso – ha concluso – a noi il compito di farli vivere in una regione libera, aperta e solidale”.

Grato per la sincera adesione il professor Giuseppe De Benedittis, del Comitato provinciale per l’Unicef di Pisa, accompagnato da due studentesse “apprendiste giornaliste”, del Liceo Marconi di San Miniato, Chiara Pantani e Andreaa Bocanescu.

Come affermato da De Benedittis: “L’evento organizzato, in accordo con l’Unicef nazionale, vuole ricordare a tutti che essere bambini è un diritto; da qui l’accensione delle luci sulla Convenzione, ricordata ogni anno il 20 novembre, con la celebrazione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Con la Convenzione si riconosce espressamente, per la prima volta, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. L’Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

Il professore ha concluso il proprio intervento parlando del primo summit delle Città amiche dei bambini e degli adolescenti, tenutosi a Colonia in Germania lo scorso ottobre, e conclusosi con un Manifesto dei Sindaci, per migliorare le vite dei minorenni che vivono nelle nostre città. “Go blue” il 20 novembre allora e via, tutti insieme, sulla strada di una grande campagna di sensibilizzazione, nel nome di bambini e adolescenti.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

