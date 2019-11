'Voglio i miei 161mila euro', Potere al Popolo lancia la campagna per la Redistribuzione della ricchezza

Potere al Popolo! lancia la campagna "Voglio i miei 161mila euro!", la Campagna per la Redistribuzione della ricchezza (https://poterealpopolo.org/campagna-redistribuzione-ricchezza).

Sabato 16 Novembre, in occasione del lancio nazionale della campagna, Potere al Popolo! organizzerà in più di 40 piazze di tutta Italia flash mobs, volantinaggi e momenti informativi. Gli attivisti e le attiviste di Potere al Popolo! saranno presenti con cartelli, striscioni, maschere e megafoni ad Ancona, Aosta, Aversa, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cava de' Tirreni, Domodossola, Fano, Ferrara, Firenze, Genova, Imperia, Ivrea, Lecce, Legnago, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Marano di Napoli, Messina, Milano, Monfalcone, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Pisa , Potenza, Prato, Roma, Salerno, Senigallia, Siena, Taranto, Terni, Torino, Venezia, Viareggio, Vicenza (la lista è in continuo aggiornamento). Potere al Popolo! Estero lancerà anche la campagna a Parigi e in altre città europee.

In Italia dieci persone da sole possiedono una ricchezza di 100 miliardi di euro. All'estero ci sono 174,9 miliardi di euro di ricchezza di italiani.

L’evasione fiscale delle grandi imprese su IVA e IRPEF è 16 volte superiore a quella delle piccole imprese.

L’aliquota media in Europa per le grandi imprese è scesa in venti anni dal 32% al 25%, in Italia dal 27,4% al 24%.

I capitali delle grandi imprese vengono contabilizzati nei paradisi fiscali in Lussemburgo, Olanda, Irlanda invece che in Italia.

I capitali finanziari vengono tassati meno del lavoro e dei lavoratori.

Il top 10% (in termini patrimoniali) della popolazione italiana possiede oggi oltre 7 volte la ricchezza della metà più povera della popolazione.

La ricchezza del 5% più ricco degli italiani (titolare del 43,7% della ricchezza nazionale netta) è pari a quasi tutta la ricchezza detenuta dal 90% più povero degli italiani. La posizione patrimoniale netta dell’1% più ricco (che detiene il 24,3% della ricchezza nazionale) vale 20 volte la ricchezza detenuta complessivamente dal 20% più povero della popolazione italiana.

Grazie alle politiche implementate indifferentemente da destra, centro e sinistra, le cose negli ultimi 20 anni sono andate a peggiorare di continuo. Ad esempio, la quota di ricchezza detenuta dal top 10%, si è attestata a fine giugno 2018 al 56,13% (contro il 50,57% del 2000), mentre la quota della metà più povera degli italiani è lentamente e costantemente scesa, passando dal 13,1% di inizio millennio ad appena il 7,85% a metà 2012.

Significa che mentre grandi imprenditori, multinazionali, grandi proprietari e speculatori diventano di anno in anno più ricchi, il nostro popolo diventa di anno in anno più povero. Non si tratta di due processi paralleli. La maggiore ricchezza di pochi si fonda proprio sulla nostra maggior povertà.

Quando ci dicono “non ci sono i soldi”, dunque, mentono.

I soldi ci sono, e pure tanti! I patrimoni privati in Italia, stando alla Banca d’Italia, ammontano a 8.760 miliardi di euro nel 2018, una cifra enorme e che non tiene in conto i beni non dichiarati, quelli che i ricchi ammassano nei paradisi fiscali e che nascondono al fisco. Se dividessimo questa ricchezza per ogni cittadina e ogni cittadino, neonati compresi, ognuno di noi avrebbe ben 161.000€!. “Ma questi soldi appartengono ad altri!” Non è vero! Come hanno accumulato queste fortune? Sfruttando il lavoro altrui, evadendo le tasse, corrompendo e facendo affari sul pubblico. Sono frutto di una rapina che ogni giorno viene perpetrata ai nostri danni.