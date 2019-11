Addio a Liliano Bartolesi, il saluto del Senatore di Vinci Dario Parrini

Liliano Bartolesi, ex sindacalista ed ex sindaco di Vinci, è deceduto. A ricordarlo, con un post pubblicato su facebook, è Dario Parrini, senatore ed ex sindaco dell'omonimo comune di cui fu primo cittadino Bartolesi.

Parrini: "Buoni esempi su cui meditare"

"Quando poco fa ho saputo che Liliano Bartolesi ci ha lasciato insieme al dolore per la perdita di una persona alla quale mi legavano forti sentimenti di amicizia e di ammirazione ho avvertito immediatamente il bisogno di riprendere in mano il libro sulla sua vita che Liliano scrisse una ventina di anni fa. Un libro bello e sincero, semplice e profondo. Il racconto di un'esistenza consacrata all'impegno civile, sindacale, politico, associativo. Una storia esemplare che lo accomunava ai migliori della sua generazione.

Dopo aver militato nel Movimento per la Pace e nell'Alleanza delle Case del Popolo, Liliano cominciò la sua attività nella Cgil nella seconda metà degli anni Cinquanta organizzando i lavoratori in lotta per affernare i loro diritti, in particolare da segretario del comparto vetro e ceramica e poi come responsabile per il settore dell'abbigliamento nel periodo in cui le confezioni costituivano l'elemento di gran lunga predominante nell'economia locale. Dal 1960 al 1964, insieme tra gli altri a Ginetto Cantini e a Rino Fioravanti, Liliano rappresentò il Pci nel consiglio provinciale di Firenze. E dal 1964 al 1969 fu consigliere comunale a Empoli.

Dal 1968 al 1975, succedendo a Nelusco Degl'Innocenti e precedendo Alberto Verdiani, ricoprì l'incarico di segretario generale della Camera del Lavoro di Empoli.



Alla soglia dei cinquant'anni, era nato nel 1926, divenne Sindaco di Vinci, restando in carica dal 1975 al 1983, in un periodo di prorompente crescita demografica ed industriale del territorio vinciano, dove Liliano lasciò un'impronta significativa anche per la svolta che seppe imprimere alle politiche culturali e di promozione del Museo Leonardiano. Da Sindaco accolse la visita del Presidente del Consiglio Spadolini che venne a Vinci per l'inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Leonardiana Dopo la parentesi amministrativa, Liliano mise la sua passione e il suo talento di organizzatore e di motivatore a disposizione dello Spi e dell'Auser-Filo d'Argento.



Quante cose nella sua lunga vita!

Quante battaglie!

Quanti buoni esempi sui quali sarebbe bene non smettere mai di meditare".

Tutte le notizie di Vinci