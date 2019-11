Allerta arancione a Firenze: rischi segnalati in tutta l'area metropolitana

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, sulla base dei dati del Centro funzionale regionale, segnala per oggi sabato 16 novembre e domani domenica 17 un codice arancio per rischio idraulico nel reticolo principale per tutta l'area metropolitana, ad esclusione della Romagna-Toscana, codice arancio per rischio idrogeologico-idraulico nel reticolo minore per tutte le aree. Codice giallo, invece, per rischio vento e temporali forti per tutte le aree.

Si consiglia di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.

Allerta fino a domani notte

Una allerta meteo di codice Arancione è stata emessa a partire dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani a Firenze. Il codice arancione è stato emesso per il rischio idraulico del reticolo minore che comprende i corsi d'acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle) fino alle 12 di domani e per il reticolo idraulico maggiore, che comprende l’Arno, fino alla mezzanotte di domani. L'allerta, fanno sapere dal Centro Funzionale Regionale, è di questa tipologia non tanto per l'intensità dei fenomeni (che rimane di codice giallo per temporali e rischio vento) ma perché il reticolo idraulico ha già livelli leggermente superiori per le piogge dei giorni precedenti. Previsioni meteo per le prossime 24 ore (fonte Cfr) PIOGGIA: dal pomeriggio di sabato precipitazioni a partire dalle zone meridionali in estensione a tutta la regione tra la sera e la notte; in serata le precipitazioni potranno assumere carattere di forte intensità sulle zone meridionali, anche localmente con temporali forti e persistenti. Domenica, fino alla mattina precipitazioni persistenti su gran parte della regione, localmente di forte intensità sulle zone centro-meridionali; dal pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni, che diventeranno più sparsi e occasionali. Cumulati previsti: sulle zone meridionali medi abbondanti, massimi localmente anche molto abbondanti, possibile intensità oraria forti o molto forte nella notte. Sulle restanti zone medi sui significativi (con i valori più alti sui rilievi), massimi abbondanti mm, localmente molto abbondanti sui rilievi, intensità orarie moderate temporaneamente forti. TEMPORALI: dal pomeriggio-sera di sabato possibilità di forti temporali sulle zone meridionali. Domenica, possibilità di forti temporali fino a tutta la mattina su tutta la regione, più probabili sulle zone centro-meridionali. VENTO: dal pomeriggio-sera di sabato rapido aumento del vento sulle zone meridionali con forti o volente raffiche. Domenica, vento forte su tutta la regione. MARE: dal pomeriggio-sera di sabato rapido aumento del moto ondoso sulla costa meridionale e sull'Arcipelago. Domenica, mare in aumento anche sulla costa settentrionale.

