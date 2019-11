Allerta meteo, Consorzio 2 Alto Valdarno e Genio Civile in costante monitoraggio

Continua l’allerta meteo su tutto il territorio e, con l’allerta meteo, prosegue il lavoro non stop dei tecnici e degli operai del Consorzio 2 Alto Valdarno che, in stretta collaborazione con il Genio Civile Valdarno Superiore, tengono sotto sorveglianza i corsi d’acqua e intervengono per sistemare le criticità riscontrate: situazioni che, nuove e intense precipitazioni, potrebbero trasformare in pericoli oggettivi per persone e cose.

In seguito ai sopralluoghi, per motivi di sicurezza, i tecnici dell’ente, questa mattina, hanno deciso di anticipare la chiusura di alcune grosse tane di animali sulla reglia di Val di Capraia a Cortona. La manutenzione, peraltro già in programma, è stata tempestivamente anticipata, in previsione del nuovo annunciato peggioramento meteorologico. Operai e macchine, nel fondovalle, a sinistra del torrente Mucchia, tra Montecchio e Montesigliolo hanno sistemato sei buche, larghe e profonde, che, in caso di pioggia, rischiavano di minare la sicurezza dell’argine. Sempre in mattinata, a Cesa, il Consorzio è intervenuto per ripristinare il libero deflusso delle acque sul tratto finale del rio di San Giovanni: anche questo un lavoro già calendarizzato, ma anticipato, in vista del nuovo allerta meteo.

L’attenzione resta alta su tutto il comprensorio, dove, nella giornata di ieri, si sono registrati momenti di paura, come accaduto in località Toppole ad Anghiari, e situazioni di grave difficoltà.

“Venerdi si sono verificate alcune esondazioni circoscritte – spiega la Presidente Serena Stefani -. Il reticolo di acque basse è in evidente crisi. C’è il massimo impegno da parte della struttura – che voglio ringraziare! - per tenere monitorata la situazione e per intervenire rapidamente dove la pioggia ha creato o potrebbe creare elementi reali di rischio. Per ragioni di sicurezza, nelle aree più critiche, abbiamo scelto di anticipare gli interventi in modo da consentire ai corsi d’acqua di affrontare meglio eventuali nuovi peggioramenti meteorologici. Rimaniamo a disposizione del Genio Civile Valdarno Superiore con uomini e mezzi e dei cittadini che registrano disagi e problematiche, causate o aggravate dal maltempo. Ogni segnalazione sarà presa in carico e attentamente valutata dall’ufficio tecnico del Consorzio”.

