Allerta meteo Pisa, probabile piena dell'Arno

In seguito ad una riunione convocata in prefettura per l'allerta meteo arancione, che riguarda anche Pisa, il sindaco Conti ha dichiarato che secondo i modelli della protezione civile, "Pisa sarà raggiunta da una probabile ondata di piena del fiume Arno per domani alle 19".

Il sindaco ha aggiunto che il rischio idraulico riferito all'Arno è costantemente tenuto sotto controllo, anche rispetto alle piogge previste per questa notte: "Domani alle 6 ci sarà un'altra riunione, durante la quale decideremo se mettere in atto il piano della protezione civile per fronteggiare l'eventuale emergenza".

