Amen Scuola Basket Arezzo in trasferta a La Spezia: decima giornata di campionato

Domenica pomeriggio l'Amen Scuola Basket Arezzo sarà di scena al PalaSprint di La Spezia per la decima giornata del Girone di Andata del campionato di Serie C Gold.

Di fronte due neopromosse in questo campionato che non si affrontano dalla stagione 2004/2005 quando questa sfida valeva per i Quarti di Finale PlayOff dell'allora Serie C1, stagione che sancì la promozione della SBA in Serie B. Quindici anni dopo gli amaranto si presentano a questo appuntamento forti della vittoria nel turno infrasettimanale con Agliana che ha interrotto una piccola serie negativa. Di fronte l'Amen si troverà una squadra che sta pagando alcuni infortuni che hanno tenuto fuori causa alcuni giocatori importanti per lo scacchiere di coach Lanza come Kibildis, che nelle quattro partite giocate ha viaggiato ad oltre 19 punti realizzati di media e Pipolo. Nonostante questo anche i liguri hanno avuto mercoledi la possibilità di battere la capolista Virtus Siena sbagliando il tiro della vittoria come era successo anche agli aretini domenica scorsa.

Spezia può contare sulla qualità anche di un altro lituano Suliauskas, protagonista con il connazionale Kibildis della trionfale stagione scorsa. Ad impreziosire la rosa spezzina anche Fazio, centro capace di segnare oltre 13 punti e catturare altrettanti rimbalzi a partita. Da seguire anche Steffanini, Loni, Cimarelli e Delpadulo che completano le opzioni a disposizione della formazione ligure. In casa amaranto si deciderà solo all'ultimo l'impiego di Rodriguez dopo l'infortunio che lo ha privato del campo negli ultimi due quarti della sfida con Agliana, sicuramente fuori l'Under Valeri dopo la frattura ad un braccio che lo terrà fuori dal campo almeno fino a fine Dicembre. Per il resto la rosa a disposizione di coach Milli è al completo. Palla a due tra Spezia Basket Club ed Amen SBA che sarà alzata alle ore 18 dai Sigg. Frosolini di Grosseto e Sposito di Livorno.

Nelle altre partite delle squadre amaranto, in trasferta Sabato la Promozione di coach Bindi sul campo del Cus Firenze, partita da affrontare con la massima determinazione per poi prepararsi al prossimo derby contro l'imbattuta Sansepolcro in programma Sabato 23 Novembre al Palasport Estra. In trasferta anche le due Under 13 sui campi di CMB Valdarno l'Hotel Planet di coach Roggi e a Sansepolcro la Galvar con in panchina coach Evangelisti. Domenica giornata di sfida con la Polisportiva Galli, in mattinata prima gli Aquilotti Nova Verta Rosso di Marco Evangelisti, poi a seguire la Chimet Under 16 Gold e la DuniaPack Under 14 Elite si confronteranno contro i valdarnesi. Nel pomeriggio poi in campo anche la Rosini Impianti Under 18 Silver in casa contro Scandicci. Lunedi chiuderà la settimana di impegni la Tecnoil Under 18 Gold che ospiterà da capolista imbattuta la Gea Grosseto.

Per il Minibasket Nova Verta detto degli Aquilotti 2009 Rosso, mercoledi prossimo in campo anche gli Aquilotti Blu che ospiteranno la Synergy Valdarno e gli Esordienti 2008 in trasferta con i Dukes Sansepolcro.

Fonte: Amen Scuola Basket Arezzo - Ufficio stampa

