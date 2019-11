Arrestato tre volte in tre mesi: in manette per droga ad Arezzo, denunciato anche un ladro

Un ragazzo 24enne è stato arrestato per la terza volta in tre mesi ad Arezzo, per possesso di droga. Il 24enne, originario del Mali, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio italiano, era già stato arrestato due volte a settembre e ottobre. Quando ha visto la polizia nel Parco Mancini ha provato a darsela a gambe ma, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di hashish confezionata.

Il ragazzo è stato anche denunciato per danneggiamento aggravato poichè ha opposto resistenza in questura, sputando e urlando agli agenti fino a danneggiare con dei calci la porta di una camera di sicurezza, tentando di sfondarla.

Gli agenti si trovavano nel parco di Arezzo per un altro uomo che aveva rubato un tablet da un ristorante in centro. La polizia è arrivata nel momento in cui il ladro, originario del subcontinente indiano, trattava per rivendere l'accessorio rubato poco prima. Una volta fermata la trattativa, l'uomo è stato identificato e denunciato a piede libero.

