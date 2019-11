Cena in ricordo di Riccardo Neri & Alessio Ferramosca: sport e solidarietà a Montelupo Fiorentino

Una bella cornice " La Fornace " a Montelupo Fiorentino per vedere uniti volti noti dello dello Sport e del Giornalismo Sportivo nell ' appuntamento annuale, evento di Sport e Solidarietà, per ricordare Riccardo Neri e Alessio Ferramosca . Immancabile l'amico Luciano Spalletti.

A rappresentare la JUVENTUS Gianluca Pessotto Team Manager e Paolo Morganti Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile, Dirigenza dell'EMPOLI , per la FIORENTINA i Mister e i Capitani della Primavera Femminile e Maschile,Valcareggi, Firicano, dalla SS.LAZIO Mario Cecchi assistente tecnico del Mister Simone Inzaghi

Il giornalista Mario Tenerani grande amico dell'associazione Neri-Ferramosca animerà la serata con le sue interviste e la conduzione del "Salotto dello Sport" trasmesso in diretta su RTV 38 .

Interverranno i colleghi del giornalismo Luca Calamai (vice direttore della Gazzetta dello Sport) e Marcello Mancini ( scrittore, già direttore della Nazione), Asta benefica di palloni e maglie autografate da calciatori famosi .

Sarà presentata per una offerta solidale un' opera del pittore castellano Silvano Sordi .

Era il 15 dicembre 2006 quando Riccardo e Alessio in quel gelido pomeriggio ci hanno lasciato a soli diciassette anni .

Vivo il ricordo per la generosità di tutti gli Amici che grazie a Loro abbiamo incontrato .......

La partecipazione alla Cena di beneficenza contribuisce agli scopi benefici dell'associazione verso bambini malati, Associazione Ammec per Malattie metaboliche rare e Fiori di Vetro Onlus per l'Autismo, la MISSIONE MIRIK in India ed i sui 95 ragazzi ormai da molti anni adottati dall'associazione, tutto nel ricordo di Riccardo e Alessio .

Prenotazione contatattando i numeri dell'associazione 338.7748533 e 335.290800 oppure direttamente "La Fornace" al numero 0571.591856, per maggiori info consultare il sito - web www.riccardoealessio.it

Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca

