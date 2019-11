Controlli nella zona di Rifredi: multe e sequestri

Alla guida senza patente e senza assicurazione, oppure su veicoli privi di revisione: sono alcune fra le infrazioni scoperte dalla polizia municipale durante i controlli per garantire la sicurezza stradale in zona Rifredi. Lunedi mattina una pattuglia di Rifredi impegnata in servizi mirati per il controllo nella zona in via Baracca ha fermato un 35enne alla guida di un ciclomotore risultato scoperto da assicurazione: per il conducente è scattato un verbale da 868 euro ed il mezzo è stato sequestrato. Da ulteriori accertamenti gli agenti hanno scoperto che il 35enne non è titolare di patente e che, già nel 2018 era stato sanzionato per guida senza patente e che, sempre nel 2018, era stato denunciato perché trovato nuovamente alla guida di un veicolo. Trattandosi di ulteriore reiterazione l’uomo è stato nuovamente denunciato penalmente per guida senza patente.

Giovedì scorso sempre una pattuglia di Rifredi ha fermato in zona Novoli un ciclomotore risultato non revisionato dal 2013. Per il conducente è scattato un verbale de 346 euro ed il mezzo è stato posto sotto fermo amministrativa. Poco dopo la stessa pattuglia ha fermato un’autovettura risultata non assicurata: per il conducente è scattato un verbale da 868 euro e per il mezzo il sequestro.

Ieri pomeriggio in zona via Pistoiese un’altra pattuglia ha fermato una 24enne alla guida di un autoveicolo risultato non assicurato e non revisionato. Per la conducente sono scattati due verbali: uno da 868 euro per la mancanza di assicurazione ed uno da 173 euro per la revisione scaduta. Il mezzo è stato sequestrato.

Sempre ieri un’altra pattuglia di Rifredi ha fermato in via dei Vanni un autoveicolo condotto da una 55enne: da un controllo sui documenti è risultato che il veicolo era privo di copertura assicurativa e pertanto la donna è stata sanzionata con un verbale da 868 euro ed il mezzo sequestrato. Dai controlli effettuati presso la banca dati è risultato anche che la patente della donna era scaduta dal 2011 e che le era già stata ritirata. Pertanto per la donna è scattato un verbale la cui sanziona verrà stabilita dal Prefetto ed il mezzo è stato posto sotto fermo amministrativo per 3 mesi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

