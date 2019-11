Controlli a tappeto in zona stazione e Parco delle Cascine a Firenze: 4 denunce e 5 segnalazioni

I carabinieri di Firenze, coadiuvati dai colleghi delle Compagnia di Intervento Speciale del 6° Battaglione Toscana e dalle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze, hanno pattugliato negli ultimi giorni le vie attorno alla stazione Santa Maria Novella nonché i sentieri interni al Parco delle Cascine, effettuando posti di controllo con identificazione di soggetti di interesso operativo.

All’esito di tali attività sono state controllati 80 veicoli e circa 200 persone, e tra queste:

Due cittadini del Gambia, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati complessivamente in possesso di 12 grammi di marijuana ed 160 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Due cittadini marocchini sono stati denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione poiché, sebbene destinatari di un ordine di espulsione, si sono trattenuti illecitamente sul territorio nazionale.

Infine 5 soggetti, di cui uno minorenne, sono segnalati amministrativamente alla locale Prefettura, per detenzione di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di “hashish” per uso personale.

I controlli nell’area in questione, anche nei pressi dei locali pubblici di maggior affluenza, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

