Personale della sede centrale di Pisa con l’ausilio dell’autoscala sono intervenuti intorno alle ore 10 a Pisa, in via del Borghetto, per il crollo di una porzione di tetto di un fabbricato. Da quanto appreso il crollo potrebbe essere la conseguenza delle forti precipitazioni di questi giorni. Il fabbricato non è abitato e fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte.

