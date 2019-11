Cultura, dalla Metrocittà Firenze circa un milione di euro per i progetti delle associazioni del territorio

40 mila euro alla Scuola di musica di Fiesole, 28 mila a Toscana Classica e altrettanti al Teatro Puccini, 14 mila al Teatro delle Donne, e tanti fondi ad altre realtà per una ricca offerta di proposte culturali.

Terminata l'istruttoria svolta dalla commissione tecnica appositamente costituita, il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella dà il via all'assegnazioone di contributi straordinari a favore di associazoni, fondi ed enti operanti in ambito culturale per l'anno 2019, che beneficeranno complessivamente di 964.328,68 euro.

"Con questo finanziamento vengono sostenute iniziative di rilevante importanza culturale sul territorio metropolitano - spiega Nardella - anche per la loro straordinarietà e valenza di promozione della formazione culturale dei destinatari coinvolti dal programma proposto, l'aspetto innovativo, il rapporto con le scuole, l’educazione del pubblico, con ricaduta diffusa nei diversi centri. Tutti mostrano grande vitalità e ricchezza di proposta".

La Commissione ha provveduto alla valutazione dei progetti, proponendo un metodo a scaglioni che calcola il contributo in maniera automatica, applicando all’importo del contributo richiesto un coefficiente di riduzione individuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto.

La determina di assegnazione su http://attionline.cittametropolitana.fi.it/testi.aspx?docid=7103894&tipo=7&doCheckTimePeriod=true