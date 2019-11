Falso dentista scoperto a Prato, è il terzo caso: al posto della poltrona una sdraio

Esercitava la professione di dentista senza avere alcun titolo, facendo sedere i propri clienti su una sdraio invece che sulla poltrona.

È stato scoperto a Prato il falso dentista che, in un appartamento nella zona del Marcolotto Zero, esercitava la professione odontoiatrica abusivamente. Non sarebbe il primo caso in città, ma il terzo.

L'uomo, un 60enne cinese, è stato individuato e scoperto dopo le indagini. Il soggetto avrebbe ammesso di essere sprovvisto del titolo necessario, confermato dalle verifiche fatte all'Ordine dei medici. Nell'appartamento, affittato regolarmente da un cittadino italiano a un altro individuo sempre di origini cinesi, sarebbe stato ceduto in nero al falso dentista.

Sul posto sono stati trovati strumenti per la professione, trapano e aspiratore attaccati ad un compressore, calchi in gesso e un quaderno annotato in lingua cinese dove il 60enne riportava le cifre, da 80 a 120 euro, delle prestazioni effettuate. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica.

