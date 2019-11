Fiere dell'orientamento con la Rete Informagiovani Valdarno

Il momento della scelta della scuola superiore è spesso decisivo per la vita di un adolescente, ecco perché l’orientamento risulta indispensabile. La Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore con gli operatori della Cooperativa Sintesi e i Comuni di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, organizza anche quest’anno appositi incontri per gli alunni delle classi terze medie chiamati a scegliere l’indirizzo di studio, in cui potranno confrontarsi direttamente con gli insegnanti degli istituti superiori che esporranno il loro programma e l’offerta formativa. L’orientamento scolastico ha lo scopo di aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore, fornire loro gli strumenti utili e le informazioni necessarie a valutare qualsiasi opportunità, ma prima di tutto stimolarne l’autovalutazione in base alle proprie attitudini, agli interessi e alle rispettive attitudini.