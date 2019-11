Frana, Terricciola SiCura: "L'amministrazione comunale interviene troppo tardi"

Sono gravi i disagi causati dal maltempo nel Comune di Terricciola. Via Boccanera, in seguito a una frana, è stata chiusa.Sulla strada si è depositata della terra e sono caduti degli alberi.L’amministrazione comunale interviene solo adesso che la situazione è diventata critica, ed è impossibile percorrere la strada.

Ci si accorge dei problemi sempre troppo tardi e infatti malgrado l’allerta meteo e le nostre preventive segnalazioni e interrogazioni del 15 agosto e del 28 settembre sulle criticità delle strade e del territorio, il sindaco Mirko Bini, non è intervenuto per mettere in sicurezza le nostre strade e il nostro territorio.

Abbiamo ricevuto infatti nel corso dei mesi solo risposte evasive e sconclusionate da parte dell’amministrazione di Terricciola. Oggi constatiamo che senza manutenzione costante e preventiva siamo soggetti a enormi danni.

Tutte le notizie di Terricciola