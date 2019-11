Ginnastica Motto, 6 atlete volano alla finale nazionale

Raffaello Motto assoluta protagonista nella prova di Zona Tecnica 3 del campionato Individuale Gold di ginnastica ritmica. A Napoli le sei atlete della società viareggina ottengono tutte il pass per la finale nazionale di metà dicembre.

Tra le Junior 2 Sara Rocca viene ammessa di diritto, secondo posto per Juna Campomagnani (60,150 punti), terzo ex-aequo per Marzia Tarquini (59,750). Dominio incontrastato tra le Junior 3: successo per Sofia Sicignano (66,150 punti), davanti a Linda Viani, argento con 65,500. Sfiora invece il podio, piazzandosi quarta, Alessia Cuorvo (62,550). “Un plauso a tutte le ragazze che hanno centrato la qualificazione alla finale nazionale con pieno merito”, il commento della direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri.