I vigili del fuoco del Comando di Firenze stanno intervenendo in autostrada A1 km. 312 in direzione sud, per un incidente stradale.

Le persone rimaste coinvolte nell'incidente erano già uscite all'arrivo della squadra, che ha continuato ad operare sul posto per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente.

