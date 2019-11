Con la droga alla stazione di Firenze: arrestato 20enne grazie al cane 'Batman'

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Firenze hanno arrestato in piazza della Stazione K.M., 20enne gambiano, pregiudicato, nullafacente. Il cane 'Battman', già in passato distintosi per il suo infallibile fiuto, ha segnalato al militare conduttore la presenza di stupefacente addosso al giovane, che nel frattempo era stato fermato nei pressi dell’ingresso principale della stazione ferroviaria di Firenze S.M.N., per un controllo. A seguito della perquisizione personale i militari hanno trovato, già suddiviso in dosi e pronto per essere posto in vendita, lo stupefacente consistente in 13 grammi di “hashish” e 2 grammi di “marijuana”. Il tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato, dopo la notte in camera di sicurezza, sarà giudicato con rito direttissimo. L'arresto si inserisce nel contesto dei numerosi controlli effettuati presso le aree del centro vicine alla stazione Santa Maria novella e parco delle cascine.

