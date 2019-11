La Lega a Nardella: "Basta negare il problema sicurezza"

"Nardella alcuni giorni fa ha dichiarato che non prende lezioni dalla Lega sulla sicurezza. Ne siamo pienamente convinti, anche perché se prendesse lezioni da noi sarebbe il peggior allievo della storia di tutti i tempi. Oltre alle aggressioni di questi giorni, lo stato di degrado permanente ha reso ormai palese agli occhi dei cittadini che oltre le periferie anche il centro storico è in mano alla microcriminalità. Basta pensare alla situazione in cui versa la stazione di Santa Maria Novella. La nostra registrazione del 7 dicembre in favore della sicurezza è necessaria anche per dare un forte segnale popolare di volontà di cambiamento rispetto ad anni di sistematica politica buonista che ha ridotto la città in queste condizioni" , dichiara il segretario provinciale della Lega di Firenze Alessandro Scipioni.

"Basta con la politica del negazionismo, l'emergenza si chiama sicurezza e l'amministrazione si deve svegliare. Anche i sindacati, come la Uil, della Polizia si dicono favorevoli al Taser a Firenze. Nardella approvi le mozioni della Lega per introdurre il Taser e ripristinare le Zone Rosse, serve un segnale forte e deciso" Conclude il capogruppo a Palazzo Vecchio e coordinatore dei giovani leghisti Toscani Federico Bussolin.

Fonte: Le

