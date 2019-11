La Palagini 'vende' al gruppo Clerici, l'Ad: "È un piano di rafforzamento: nuove aperture e assunzioni"

Dietro il 'matrimonio' aziendale tra la Palagini & Figli e gruppo Clerici ci sarebbe "un piano di rafforzamento industriale in Toscana che porterà numerose situazioni migliorative, con nuove aperture, nuove acquisizioni e nuove assunzioni". E' quanto precisa l'Ad della società empolese Piero Benvenuti dopo la notizia data da gonews.it sulla cessione di una quota maggioritaria della storica azienda empolese al gruppo Clerici.

Il colosso di Brescia, seconda azienda del settore per mole di fatturato in Italia, vuole farsi strada anche nel mercato toscano: insieme all'acquisizione della Palagini, che con i suoi 16 punti vendita e un fatturato da circa 65 milioni di euro è il primo operatore regionale del settore e tra i primi dieci in Italia, la Clerici ha acquisito interamente anche un'altra azienda empolese, la Idealcomfort, mettendo le mani su una fetta da circa 90 milioni di euro sul mercato toscano. Le acquisizioni, quindi, si inserirebbero in un piano di rilancio e rafforzamento industriale sul territorio che ha come centro proprio Empoli.

Nessuna difficoltà economica, quindi, dietro la cessione: "La nostra società - precisa l'Ad Benvenuti - è solida ed è una delle più importanti realtà del territorio. Con l'entrata nel pacchetto azionario di Clerici, la seconda azienda del settore in Italia, non parliamo di un'azienda che vende o chiude, ma di una realtà che si rafforza e che ha più armi a livello di logistica, di marketing e di condizioni commerciali".

Al momento non sarebbe prevista un'acquisizione totale dell'azienda al cui interno resterà la famiglia Palagini, anche se con quota minoritaria. I lavoratori sono stati informati dell'acquisizione qualche giorno fa e sul loro futuro l'Ad rassicura: "Non ci sono rischi. Si tratta di un piano di rafforzamento che semmai porterà nuove assunzioni".

Giovanni Mennillo

