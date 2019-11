Lavoro, Buongiorno Empoli-Fabrica Comune: "Applicare il protocollo sugli appalti"

Stimolati dalle tante situazioni di sfruttamento e lavoro mal pagato, non ultima il pessimo comportamento che il sindaco di Vinci Torchia ha riservato agli autisti dei pulmini scolastici, non adoperandosi per l'applicazione del contratto nazionale, come gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune abbiamo sollecitato l'amministrazione di Empoli ad applicare il protocollo sugli appalti firmato dalla Sindaca Brenda Barnini sia come Empoli sia come Presidente dell'Unione dei Comuni a Maggio con i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Crediamo che la pubblica amministrazione debba fare tutto ciò che può per garantire e favorire non soltanto il lavoro ma un lavoro sicuro e giustamente retribuito. In una società in cui quello che non manca è l'abboddanza, quello di cui davvero abbiamo bisogno è la redistribuzione delle ricchezze. Tutto ciò passa dal mondo del lavoro, dalla dignità di esso, dall'applicazione dei contratti nazionali, dai diritti.

E come prima cosa l'amministrazione deve guardare ai propri lavoratori, siano essi diretti o indiretta perché lavoratori di aziende partecipate, in appalto o sub appalto. La sicurezza, la tranquillità personale e familiare, le prospettive di miglioramento future passano inevitabilmente da un posto di lavoro serio, garantito, equamente retribuito.

Leonardo Masi

Beatrice Cioni

