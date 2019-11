Una macchina, senza persone a bordo, è finita in un fiume ad Arezzo e la piena l'ha trascinata fino nel Tifernate, in Umbria.

Per l'estrazione e il recupero della macchina sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, in zona Citerna, con un escavatore appositamente arrivato da Norcia. Come riferito dai vigili del fuoco infatti, la zona non sarebbe praticabile da altri mezzi se non cingolati.

