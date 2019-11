Notte di controlli a Bagno a Ripoli: 2 arresti, 2 denunce e 1000 euro di multe

Durante la notte scorsa, nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri di Firenze nel Comune di Bagno a Ripoli sono scattati 2 arresti, una segnalazione, 2 denunce e emesse 6 multe per violazioni al codice della strada, per un totale di circa 1000 euro.

Nel primo caso un 26enne di origini albanesi, fermato al posto di blocco dai carabinieri in sella al proprio scooter, ha gettato un involucro dietro la siepe. I militari, che hanno visto la scena, hanno ritrovato l''involucro contenente 5 grammi di cocaina. I controlli, estesi anche nell'abitazione del ragazzo, hanno portato al ritrovamento di altri 92 grammi di cocaina e 115 euro in contanti.

Il secondo arresto ha riguardato un 25enne, controllato all'esterno di un circolo ricreativo. Dopo la perquisizione personale e della sua due ruote, sono stati rinvenuti 69 grammi di marijuana divisa in dosi e un bilancino di precisione.

Entrambi sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza e per questa mattina è fissato il processo per direttissima.

La segnalazione alla Prefettura di Firenze invece ha riguardato un 40enne, giamaicano, in possesso di 3.1 grammi di marijuana.

Durante i controlli in strada, un 33enne è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, con un tasso di 1.17 g/l.

L'altra denuncia ha interessato un 20enne con le accuse di oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti per una lite all'esterno di un locale di Bagno a Ripoli e il giovane ha reagito offendendo i militari.

