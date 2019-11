Premio Europeo 'Lorenzo il Magnifico' a Eike Schmidt: "Impegno degli Uffizi ad abbattere le barriere"

Il Premio Europeo “Lorenzo il Magnifico” quest’anno è stato assegnato dall’Accademia Internazionale Medicea al direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt.

La cerimonia di consegna è avvenuta oggi nel salone dei Cinquecento all’interno di Palazzo Vecchio. Fin dalle origini l’obiettivo del riconoscimento, giunto alla XXXIV edizione, è stato evidenziare e premiare personalità del mondo della politica, della scienza, delle lettere, delle arti, delle istituzioni, che si sono fatte conoscere e apprezzare per i loro indubbi meriti che costituiscono, come Lorenzo il Magnifico, al suo tempo, ancora oggi, attuali e fulgidi punti di riferimento.

“Sono felice e onorato di aver ricevuto questo premio – commenta il direttore degli Uffizi Eike Schmidt– lo considero un importante riconoscimento per il lavoro svolto finora dalle tante persone che, come me, hanno a cuore gli Uffizi. Continueremo a promuovere l’accessibilità dei musei a tutti i livelli: infatti ci stiamo impegnando per l’abbattimento, non soltanto delle code all’esterno degli Uffizi, ma anche di qualsiasi barriera fisica, culturale e sociale. Ci auguriamo di mantenere sempre vivo anche il legame con il territorio, così come in questi anni. Siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta e vogliamo guardare al futuro con entusiasmo e una rinnovata attenzione verso chi, come Lorenzo de’ Medici, ha reso grande la nostra città”.

Fonte: Firenze Musei - Ufficio stampa

