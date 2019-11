Prosegue il ciclo Leggere Fuori, si presenta il libro 'Cuori di carta' di Elisa Puricelli Guerra

Dopo l’apprezzato incontro svoltosi a Stabbia con il Prof. Adriano Prosperi, il ciclo “Leggere Fuori” prosegue lunedì 18 novembre alle ore 10,30 presso la Scuola Media “Leonardo da Vinci” di Cerreto Guidi con un’iniziativa rivolta ai ragazzi.

Verrà presentato “Cuori di carta” (Einaudi editore) di Elisa Puricelli Guerra che si dedica dal 1998 alla letteratura per ragazzi come autrice, editor e traduttrice. Ha pubblicato diversi romanzi che spesso hanno per protagonisti brillanti ragazze e ragazzi dai capelli rossi.

“Cuori di carta” è una storia dolce e drammatica, scritta sottoforma di bigliettini segreti tra due sconosciuti con un finale tutto da scoprire. Il libro è valso alla scrittrice milanese riconoscimenti importanti come il “Premio Bancarellino” e il “Premio Castello di Sanguinetto”.

All’incontro di Cerreto Guidi sarà presente l’autrice.

“Leggere Fuori” è organizzato dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Biblioteca “Emma Perodi”, in collaborazione con la Cooperativa “Le Macchine Celibi” e con Rea.net.

