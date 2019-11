Ragazzo scomparso rintracciato alla stazione di Firenze Santa Maria Novella

Nel pomeriggio di ieri, gli Agenti del Reparto Operativo di Firenze Santa Maria Novella hanno rintracciato un giovane ragazzo di 23 anni, rispetto al quale era stata formalizzata nella stessa mattina, una denuncia di scomparsa da parte del padre presso i carabinieri di Gardone Val Trompia. Il giovane si era allontanato ieri mattina all’insaputa dei genitori. La Polizia Ferroviaria, lo ha rintracciato, grazie alla tempestiva segnalazione dei militari dell’Arma, a bordo di un Eurostar proveniente da Bologna intorno alle 16.30; il convoglio è stato passato al setaccio dagli Agenti del Reparto Operativo Firenze Santa Maria Novella, che nel frattempo avevano avuto la foto del giovane, provvedendo ad individuarlo, in prossimità della seconda carrozza.

Il ragazzo, in buone condizioni di salute, è stato successivamente affidato ai medici del 118, per le cure necessarie.

