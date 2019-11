Ricomincia 'Musica nei Musei': primo concerto dei Quartetti Fiordaliso e Forsizia

Da anni il Centro Studi Musicali Ferrucio Busoni, porta avanti una mission di valorizzazione del talento emergente attraverso l’organizzazione di rassegne e iniziative pensate per i giovani musicisti. Sabato 23 novembre 2019 prenderà il via la rinnovata iniziativa dedicata ai giovani talenti provenienti dai Conservatori, dalla scuole di musica e vincitori di Concorsi saranno protagonisti nei musei più belli di Empoli: Musica nei Musei.

La rassegna si inserisce in questo contesto, accanto ad altre iniziative come I Concerti alla Chiarugi (che riprenderà a dicembre) e Nottissima Classica.

Di pari passo, la valorizzazione del grande patrimonio culturale cittadino: Il Museo del Vetro, la Casa Natale del Pontormo, la Pinacoteca Museo della Collegiata di Sant'Andrea diventano il palcoscenico ideale per valorizzare i giovani talenti emergenti.

START - Il primo appuntamento è per sabato 23 novembre, alle 17, al Museo del Vetro con il Concerto degli studenti della classe di musica d’assieme d’archi di Alina Company del Conservatorio di Firenze. Saliranno sul palco i Quartetti Fiordaliso e Forsizia.

COSTO DEL BIGLIETTO - Biglietto unico € 3 (ingresso gratuito per gli abbonati alla stagione concertistica del Centro Busoni).



PROGRAMMA

Sabato 23 novembre, ore 17 – MUVE Museo del Vetro

Concerto degli studenti della classe di musica d’assieme d’archi di Alina Company del Conservatorio di Firenze

QUARTETTO FIORDALISO

Virginia Capozzi, Giacomo Nesi violini

Giulia Guerrini viola

Francesco Canfailla violoncello

WEBERN Langsamersatz

SHOSTAKOVICH Quartetto n.8 op.110

BEETHOVEN Quartetto op.18 n.2

QUARTETTO FORSIZIA

Michele Pierattelli, Damiano Isola violino

Tommaso Morano viola

Francesco Abatangelo violoncello

HAYDN Quartetto op. 76 n. 3 in do maggiore "Kaiserquartett"

SCHUBERT Quartetto in Re minore D810 "La morte e la Fanciulla"

Il Quartetto Fiordaliso è composto da giovani musicisti toscani incontratisi nel 2016 durante i loro studi al Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze. Seguito dal M° Alina Company, ha approfondito soprattutto il repertorio tardo romantico e del novecento. Si è esibito con successo in occasione di rassegne musicali e festival: a Castellina in Chianti per il festival “Autunno in musica”, a Montespertoli per gli Amici della musica di Firenze all'interno del festival “Fortissimissimo metropolitano”, a San Casciano Val di Pesa per la rassegna musicale “Claustrum Canticum”, a Greve in Chianti per il festival “Musical spring” e, nella città di Firenze, alla Biblioteca Marucelliana e all' Auditorium Fondazione CR Firenze. Recente la partecipazione all' ultima edizione del Festival dei due mondi di Spoleto in collaborazione con l' arpista Stefania Scapin.

L' ensemble ha inoltre ottenuto il secondo premio alla ventesima edizione del Concorso della Rivera Etrusca a Piombino.

Il Quartetto Forsizia nasce nel 2017 nella classe di Alina Company, con l'intento di affrontare il repertorio quartettistico in modo approfondito. Il gruppo, formato da giovanissimi e brillanti studenti del Conservatorio Cherubini, si esibisce per la prima volta in pubblico all’Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze nel giugno 2018, ottenendo un lusinghiero quanto entusiastico consenso di pubblico. Sempre nel 2018 si esibiscono prima al Festival Fortissimissimo Metropolitano, e successivamente alla rassegna Strings City, nel concerto di apertura del Festival.

