Spruzza spray al peperoncino negli occhi di un passante, scappa ma viene rintracciato: denunciato a Firenze

Ieri mattina a Firenze un uomo ha spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi di un passante, poi è fuggito ma è stato infine ritracciato dalla polizia.

L'uomo, un 38enne originario di El Salvador già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia. Secondo le ricostruzioni la vittima, un 64enne, si trovava in viale Europa alla periferia Sud di Firenze, fermo su un marciapiede con un amico. È in quel momento che il 38enne gli è passato accanto, urtandolo in modo violento, e proseguendo senza chiedere scusa.

La reazione della vittima è stata quella di inseguirlo fino alla macchina, finendo per scattargli una foto con il telefono. È qui che il 38enne avrebbe fatto uso dello spray, abbassando il finestrino e colpendolo al volto. Fuggito in macchina, la polizia lo ha rintracciato poco dopo nella sua abitazione grazie a dei testimoni che avevano notato il numero di targa. Il 64enne ha rifiutato le cure mediche mentre il 38enne è stato denunciato e lo spray sequestrato.

