Tentano di entrare in un palazzo a San Filippo, arrestato un 25enne

Due uomini, ieri sera intorno alle 19 hanno tentato di entrare all’interno di un palazzo a San Filippo, ma sono stati sorpresi da un condomino e messi in fuga. L’uomo che ha sorpreso i ladri ha dato subito l’allarme al 113, fornendo la descrizione dei due e del veicolo con cui sono fuggiti. Le Volanti della Polizia si sono messe immediatamente alla ricerca dei due circondando la zona, e poco dopo li hanno scovati parcheggiati in una traversina buia poco distante del luogo del tentato furto. Alla vista della Polizia entrambi hanno provato a scappare, uno dei due è riuscito a dileguarsi nei campi, l’altro è stato fermato dagli agenti. Aveva con sé un cacciavite, dei guanti, uno spray urticante e una torcia.

Gli agenti, quindi, hanno chiesto all’uomo che ha dato l’allarme il riconoscimento fotografico del fermato, il quale, una volta riconosciuto con certezza è stato arrestato per tentato furto in abitazione, anche in considerazione dei numerosi precedenti.

Si tratta di un Croato, A.D.del 94, dimorante a Prato. Per lui, il Pm dr Ingangi ha disposto l’accompagnamento in carcere in attesa della convalida nei prossimi giorni. Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile per rintracciare il complice.

