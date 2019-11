Truffe on line, vendevano polizze assicurative inesistenti: due denunce

I carabinieri di Signa, nel contesto di indagini finalizzate al contrasto di reati a mezzo informatico, hanno scoperto e denunciato due soggetti resisi responsabili di una truffa on line. I due, un uomo di 50 anni e una donna di 40, entrambi residenti in Campania, già gravati da diversi precedenti, avevano raggirato, in un sito di compravendita on line tra privati, alcune persone, utilizzando la tecnica di pubblicare annunci ingannevoli su internet, in particolare emettendo polizze assicurative risultate poi inesistenti. Le vittime, seguendo le indicazioni dei malfattori, versavano il corrispettivo richiesto effettuando ricariche proprio sulla carta di credito di questi ultimi. I Carabinieri hanno subito dato il via ad un'indagine che ha poi portato all’identificazione ed alla denuncia dei due truffatori.

