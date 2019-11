Allerta ancora alta nel Pisano per l'Arno. Crollato albero all'ospedale di Volterra

In previsione dell’allerta codice rosso e delle condizioni dell’Arno nel Pisano è stato potenziato il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco con l’arrivo di varie sezioni operative da altri comandi della Toscana non interessati dal maltempo di cui una specializzata nel rischio acquatico. Per quanto riguarda gli interventi compiuti, si segnala il recupero di alcuni animali rimasti isolati a Ponteginori e Cascina, oltre a qualche allagamento. L'intervento più 'spettacolare', ma fortunatamente senza conseguenze, è stato il crollo di un grosso albero all’interno dell’area di pertinenza dell’ospedale di Volterra. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra.

Tutte le notizie di Volterra