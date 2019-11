Allerta meteo per maltempo, codice rosso per rischio idraulico

Si tocca il picco delle allerte per il rischio idraulico dopo che le copiosi piogge tra sabato 16 e domenica 17 hanno causato piene nei fiumi Arno, Pesa, Elsa, Ombrone. La sala regionale della protezione civile ha diramato l'allerta meteo per domani.

Codice rosso dunque nell'area pisana da San Miniato a Cascina e poi nell'area di Livorno e Rosignano Marittimo per quanto riguarda la Toscana del Nord. A sud invece una vasta area del Grossetano è in massima allerta. Codice arancione per l'Empolese Valdelsa, il resto della provincia di Firenze e Pisa.

L'allerta per rischio idrogeologico è invece di codice giallo su tutto il territorio regionale.

SI RICORDA CHE DOMANI LUNEDÌ 18 SCUOLE CHIUSE A EMPOLI, CERRETO GUIDI, VINCI, FUCECCHIO, MONTELUPO FIORENTINO, CAPRAIA E LIMITE. CHIUSE LE SCUOLE SUPERIORI NEGLI ALTRI COMUNI DELL'EMPOLESE VALDELSA, OSSIA CASTELFIORENTINO

