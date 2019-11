Allagate vie del centro di Empoli per problemi alle fognature

La potenza dell'Arno in piena ha causato disagi in alcune vie del centro di Empoli a causa delle cataratte di piazza Matteotti all'interno delle fognature che non hanno potuto fermare l'acqua in arrivo. E così via Marchetti, via del Giglio e via Chiara sono rimaste allagate in centro dalla mattina di oggi, domenica 17 novembre. Sul posto i tecnici comunali oltre al sindaco Brenda Barnini, all'assessore Massimo Marconcini e ai dirigenti comunali per far fronte a questo intervento straordinario. Disagi lamentati anche in via Lari e via della Motta, ad Avane, per un allagamento sempre dovuto al sistema fognario.

