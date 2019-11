I vigili del fuoco del Comando di Firenze stanno intervenendo per una fuga di gas sul lungarno Diaz a Firenze, che è stato momentaneamente chiuso da Via dei Benci a Piazza Mentana, per permettere alle squadre di Toscana Energia di isolare il tratto. Sul posto anche personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

