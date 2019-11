Le alluvioni storiche nel Valdarno Inferiore

ALLUVIONI NEL NOSTRO VALDARNO

Fra le decine di alluvioni che si sono verificate in epoca storica, almeno dal Trecento, nel nostro Valdarno di sotto, ci preme ricordarne alcune particolarmente distruttive.

Nel 1318- Lelmo da Comugnori narra “ …in introitu mensis octubris, quai octo diebus, fuit maxima pluvia…et fecit cadere murum de Sancta Cruce latus fluminis. (DIARIO di Lelmo [c.64r] p.74

Pochi anni più tardi, nel 1333, l’Arno colpì Firenze con un’ alluvione poderosa e devastatrice che spazzò via tutti i mulini e le gualchiere: il nome delle macchine di legno che servivano per pigiare e comprimere i panni, all’epoca collocate su grandi zattere di legno ancorate alle sponde del fiume, una delle cause del disastro fu attribuita proprio alla presenza di quelle strutture produttive lungo il suo corso; si riteneva infatti che insieme alle pescaie che le alimentavano, ne avessero impedito il libero fluire, tanto che il comune deliberò che nessuna nuova gualchiera o mulino potesse essere ricostruito per 400 braccia a valle del Ponte alla Carraia per bene 2000 metri a monte del ponte di Rubaconte.

Quella spaventosa alluvione da Firenze a Pisa, narrata anche da Giovanni Villani, deviò il corso dell’Arno a S.Croce e abbatté di nuovo le mura del castello nel lato sud.

Devastante fu anche l’ inondazione del 1605 in contrada di San Nicolò (Santa Cristiana) nel 22 maggio 1605. Come narra Gianfranco Pallesi, muratore della chiesa Santa Croce “come questo giorno poco di commissione de rappresentanti di questa comunità e lor cancellieri tutto ni si fa della nuova apertura su la tratta dal fiume d’Arno per la muraglia fatta più tempo fa a rincontro e per argine per salvamento del castello a rincontro alla contrada di San Nicolò nella quale contrada al fini di essa sono le monache di detto castello. […]”

Dopo alluvioni disastrose del 14 dicembre 1740 e del novembre 1844, non paragonabili a quella del 4 novembre 1966, nella notte del 16 novembre di questo 2019, si è temuto il peggio.

