I vigili del fuoco del Comando di Grosseto stanno intervenendo, a causa del maltempo, su diversi interventi.

Nel Comune di Capalbio, in località Ghiacciobosco, sono state soccorse e recuperate due persone, rimaste bloccate nella macchina a causa della strada allagata.

Dalla zona Amiata arrivano richieste di interventi per rami caduti sulla strada, come per gli ostacoli al traffico presenti in zona Istia d'Ombrone, causati dal vento.

