Maltempo, i disagi alla viabilità toscana tra pioggia e neve

Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas che per tutta la notte hanno fronteggiato i disagi del maltempo lungo la rete stradale del Centro Italia.

A causa di neve, pioggia e forte vento, rami di alberi sono caduti in strada e si sono verificati allagamenti del piano viabile.

Mezzi spargisale e spazzaneve hanno lavorato sulle strade appenniniche tra Emilia Romagna e Toscana: sulla strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Faidello, sulle strade SS63 “del Valico del Cerreto” a Fivizzano e SS64 “Porrettana” a Pistoia. Nel Lazio i maggiori disagi dovuti a piogge e vento.

La transitabilità della rete stradale è in generale assicurata, con qualche rallentamento.

In Emilia Romagna, il traffico è rallentato per pioggia sulla strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” tra i km 170 e 173, in località Montale. Rallentamenti per pioggia anche sulla strada statale 64 “Porrettana” al km 56 in località Vergato.

Sulla SS9Var “Tangenziale Nord Ovest di Parma” è chiuso al traffico per allagamento lo svincolo al km 9,300, direzione innesto con SS9.

In Toscana, per allagamenti, il traffico è rallentato sulla strada statale 223 “di Paganico” (E/78), dal km 17 al km 18 a Campagnatico, in direzione Grosseto, e sulla strada statale 65 “della Futa”, tra i km 24 e 25 e dal km 38 al km 39, verso il confine con l’Emilia Romagna.

È chiusa al traffico la strada statale 67 “Tosco Romagnola” al km 46,300 in località Le Case, per allagamento al sottopasso ferroviario. Sulla stessa strada, a Montelupo fiorentino (km 57-67) si procede con rallentamenti per piogge.

Sul RA03 “Raccordo Autostradale Siena – Firenze”, al km 46, San Casciano in Val di Pesa, è chiusa per frana la carreggiata in direzione Firenze. Uscita obbligatoria a Bargino (km 44,300) con rientro a San Casciano (km 47,400).

Nel Lazio, sulla statale 6 “Via Casilina”, tra i km 140,900 e 141,300, la strada è temporaneamente chiusa in direzione Roma per la presenza di alberi caduti in carreggiata. Il traffico viene deviato su viabilità locale. Al km 61,500 – 62, il traffico è rallentato con code in entrambe le direzioni per allagamento.

Lungo la SS1 “Via Aurelia”, sono stati numerosi gli interventi per pioggia e allagamenti. Ripresa la circolazione a doppio senso di marcia a Montalto di Castro (km 115,900), dove si era verificato uno smottamento, mentre sono stati rimossi nella prima mattinata i rami d’albero caduti in carreggiata a Marina di San Nicola (km 35).

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

Fonte: Anas

