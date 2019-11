Un tè in villa con l'Accademia di Masetto

Primo incontro del nuovo ciclo di iniziative dell'Accademia di Masetto: "Un tè in villa. Quattro chiacchiere su storia e cultura nelle ville storiche della Valdinievole e del Montalbano"

Domenica 24 novembre, alle ore 15:30, presso la limonaia della Villa di Papiano, intervento di Fabio Bertini, autore del Dizionario Storico sulle Comunità in Toscana al tempo del Risorgimento edito nel 2016 dalla casa editrice livornese Debatte, sul tema:

Lamporecchio e Larciano al tempo del Risorgimento

Larciano e Lamporecchio compaiono nel Dizionario Storico sulle Comunità in Toscana al tempo del Risorgimento sotto la stessa voce. Il termine di riferimento è la nascita della Comunità moderna nel 1775, in un territorio particolarmente interessato alle inquietudini religiose del periodo di Pietro Leopoldo. Vi sono sottolineate le continuità del potere politico relative a famiglie di particolare rilievo, sia aristocratiche che di borghesia finanziaria, in un continuo rimando delle figure più prestigiose tra Pistoia e quei centri. Laici e clero risultano avere grande importanza nella formazione delle mentalità, specialmente nel farsi di un pensiero liberale e dunque nella costruzione del movimento risorgimentale a cui corrispose anche un nobile volontariato per le guerre di indipendenza. Era l’altro volto di un paese in cui non mancavano orientamenti conservatori.

Rispetto all’immagine dei due paesi che compare nel Dizionario, verranno presentati alcuni aggiustamenti e aggiunte che compariranno nella seconda edizione del volume, in cui il periodo preso in considerazione giunge alla fine del secolo.

Fabio Bertini è coordinatore dei Comitati toscani del Risorgimento e presidente del Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali. È stato a lungo professore di Storia contemporanea all’Università di Firenze.

Già allievo della Scuola Storica dell'Istituto Storico per l'Età moderna e contemporanea di Roma, è redattore capo della «Rassegna Storica Toscana» e fa parte del Comitato Scientifico di «Rivista di Studi Politici Internazionali», «Ricerche Storiche» e «Nuovi Studi Livornesi».

Ha pubblicato numerosi studi sull’Ottocento Europeo, sul Risorgimento italiano, sul Sindacalismo internazionale e sul Fascismo. Ha all’attivo alcuni studi specificamente dedicati al tema delle Comunità, tra cui: Leggi sulle comunità e regolamenti elettorali in Toscana dal 1774 al 1864, in Z. Ciuffoletti (a cura di), Riforme elettorali e democrazia nell'Italia liberale, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1987, pp. 43-64; Buon Governo e comunità nello Stato pontificio del Settecento, «Roma moderna e contemporanea», III (1995), n. 3; Le Comunità toscane al tempo del Risorgimento. Dizionario storico, Livorno, Debatte, 2016; Barberino di Mugello dalla Comunità alla Repubblica attraverso la Resistenza, Firenze, Edizioni dell’Assemblea, 2019.

Al termine della conversazione sarà offerto un tè caldo a tutti gli ospiti.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l'associazione Risorgimento Valdinievole.

Fonte: Accademia di Masetto

Tutte le notizie di Lamporecchio