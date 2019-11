Volley, Bologna sconfigge Lupi Estintori Pontedera

Pallavolo Bologna 3

Lupi Estintori Pontedera 0

Parziali 32-30; 25;21; 25;20

Pallavolo Bologna: Dorio, Bortolato 6, Sabbioni, De Leo 7, Govoni 1, Bartoli 15, Spiga 7, Morelli, Marcoionni ne, Scalorbi ne, Dombrovski 14, Castelli ne, Lodi 3, Poli.

All. Asta - Generali

Lupi Estintori Pontedera: Ferretti, Lusori, Coletti 9, Taliani, Rossi, Puccetti 1, Pantani, Grassini 2, Fruet ne , Lumini 16, Hendriks 7, Tamburo 10, Lazzeroni 1, Grassini 4.

All. Sansonetti - Benvenuti

La trasferta rimane ancora un ostacolo da superare per i Lupi Estintori Pontedera che, sul campo della pallavolo Bologna, escono sconfitti per 3 a 0. La partita inizia con un minuto di silenzio per ricordare Fabrizio Nassi, grande giocatore della pallavolo italiana. Capitano della Nazionale azzurra ai Mondiali di Roma nel 1978 e vice campione del mondo, era cresciuto nella scuola pontederese della Zoli sotto la guida di Claudio Piazza. La sua carriera è stata un crescendo di soddisfazioni, per questo tutti, nel mondo della pallavolo, lo ricordano con grande stima ed affetto. Concluso il minuto di silenzio inizia in maniera molto combattuta il primo set; finisce infatti sul punteggio di 32-30. Ma è quel tocco di cinismo in più da parte della squadra di casa che è stato essenziale per aggiudicarsi il primo parziale. È nel secondo set che i Lupi Estintori Pontedera danno il meglio, autori di una grande rimonta che purtroppo non sanno sfruttare a pieno. Sul 20-13 infatti, riescono ad arrivare fino al 21-20. Questo però non basta per accaparrarsi la vittoria, infatti il set finisce 25-21 per i padroni di casa. Nel terzo parziale la pallavolo Bologna ha fin da subito una marcia in più, per questo, si aggiudica il set e la vittoria. Finisce così, con una sconfitta e tanto rammarico la trasferta di Bologna. Ora però, i ragazzi di Mister Sansonetti, dovranno pensare al prossimo match che li vedrà impegnati nella gara casalinga contro lo Zephyr Trading La Spezia, squadra già incontrata e già battuta per 2 a 1 al Tozzi Day. La gara verrà giocata sabato 23 novembre alle ore 21:00 al centro sportivo Bellaria di Pontedera. Vi ricordiamo che potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

Fonte: Era Volleyball Project

