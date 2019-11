Abc Solettificio Manetti concreto, Gialloblu corsaro a Firenze

Non è stata facile, e non è stata neppure bella. Ma era necessaria una risposta dopo la debacle di Montale, e la riposta è arrivata. L’Abc Solettificio Manetti batte Valdisieve 79-71 difendendo nuovamente l’imbattibilità del PalaBetti, ma soprattutto portando a casa due punti importanti come il pane.

Nella partita che ha segnato il rientro di Terrosi e ha permesso a Paolo Betti di avere finalmente il roster al completo, seppur ancora non al top della condizione fisica, un Valdisieve privo di Coccia ha reso la vita tutt’altro che facile ai gialloblu, guidando in pratica fino al 35′. Sono servite poi esperienza e sangue freddo dalla lunetta per girare la gara in proprio favore, seppur l’Abc sia riuscita a cambiare approccio già al rientro dall’intervallo lungo, dopo una prima parte assolutamente da dimenticare. Tanti errori in fase offensiva, ma soprattutto una difesa troppo lasciva, hanno infatti permesso a Valdisieve di allungare e mettere seriamente in difficoltà i gialloblu nelle prime due frazioni di gioco, costringendo i ragazzi di Betti agli straordinari nella seconda parte. Sugli scudi capitan Delli Carri, Pucci e Verdiani, protagonisti della rimonta castellana nella seconda metà di gara.

Quintetti.

Abc: Belli, Zani, Verdiani, Scali, Pucci.

Valdisieve: Rossi, Occhini, Simoncini, Piccini, Cianchi.

Ottimo l’approccio di Valdisieve in avvio, mentre l’Abc è costretta a pagare subito due falli personali di Verdiani dopo appena un minuto di gioco. Prima parte sul botta e risposta (6-7 al 5′), poi sette punti consecutivi di uno scatenato Cianchi permettono ai fiorentini di allungare fino al +9 (7-16 al 7′). Pucci tiene in scia i gialloblu, e Daly infila la tripla del 18-22 su cui si chiude il periodo.

Nella seconda frazione capitan Delli Carri impatta a quota 22, ma le disattenzioni difensive castellane e i troppi rimbalzi concessi permettono ai fiorentini di allungare di nuovo toccando con Rossi la doppia cifra di vantaggio a metà frazione (24-34), che diventa +12 con Bongini (26-38). Zani e Verdiani battono un colpo (33-42), ma Municchi manda tutti al riposo sul 33-46.

Paolo Betti scuote i suoi nello spogliatoio e nella ripresa arriva puntuale la reazione castellana: l’Abc stringe le maglie difensive, mentre in attacco Pucci e Verdiani guidano la rimonta gialloblu (45-51 al 25′), finchè è proprio Verdiani dall’arco ad infilare la tripla che riapre completamente la sfida (48-53). Quando parte l’ultimo giro di lancette Scali trova il -2, ma sponda Valdisieve Rossi risponde dall’arco: si va all’ultimo riposo sul 55-61.

La provvidenziale stoppata di Zani da una parte, e il contropiede di Scali dall’altra, inaugurano la frazione finale (57-61). Al 35′ Delli Carri mette al sicuro il -2 (61-63), seguito dal 2/2 di Zani dalla lunetta: 63-63. Rossi spacca in due la difesa castellana e riporta i suoi a +3, ma ci pensa ancora Verdiani dall’arco a ristabilire la parità quando partono gli ultimi due giri di lancette (66-66). E qui l’esperienza e la freddezza di due giocatori come Terrosi e Pucci fanno la differenza: 8/9 dalla lunetta, Abc che passa a condurre e che gira completamente la gara a 90 secondi dalla sirena (74-66). Parte l’ultimo minuto, Occhini tiene vive le speranze fiorentine, ma ai gialloblu basta amministrare.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – VALDISIEVE PELAGO 79-71

Parziali: 18-22, 33-46 (15-24), 55-61 (22-15), 79-71 (24-10)

Abc Solettificio Manetti: Zani 7, Pucci 18, Scali 4, Verdiani 16, Belli 5, Lazzeri, Iserani ne, Talluri ne, Terrosi 3, Daly 6, Cantini 2, Delli Carri 18. All. Betti. Ass. Manetti, Piccini.

Valdisieve Pelago: Cianchi 13, Rossi 18, Occhini 18, Simoncini 2, Piccini C., Bongini 8, Niccoli, Piccini N. 2, Dionisi 6, Lerede ne, Bianchi, Municchi 4. All. Pescioli. Ass. Gemmi.

Arbitri: Puocci di Firenze, Piram di Campiglia Marittima.

Gialloblu vince a Firenze

-10 a 6′ dallo scadere,+2 sulla sirena. Un Gialloblu da manuale.

Con un’altra gran bella prova di carattere i ragazzi di Luigi Vertaldi espugnano 69-71 il parquet fiorentino dell’Atletica Castello e portano a casa il terzo acuto consecutivo dopo quelli ai danni di Poggibonsi e Maginot.

Una gara praticamente di rincorsa, decisa nell’ultimo giro di lancette grazie ad una splendida rimonta e ad una prestazione tutta testa, cuore e carattere.

Avvio di gara subito scoppiettante: si segna tanto da entrambe le parti, preludio ad un match che regalerà tantissime emozioni. Dopo 10′ il tabellone segna perfetta parità (25-25) e l’equilibrio prosegue anche nella seconda frazione tanto che si va al riposo lungo senza che nessuna delle due squadre sia riuscita a prendere vantaggi consistenti: 38-37. Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia passa in mano ai locali che provano a scappare toccando la doppia cifra di vantaggio (58-48), ma quando parte l’ultima frazione la reazione castellana è da manuale: con Turini e Cicilano a guidare la transizione offensiva i gialloblu riducono con pazienza il divario arrivando a giocarsi il tutto per tutto negli ultimi due giri di lancette. Quando mancano 90” alla sirena, Buti dall’arco se la sente e infila la tripla del sorpasso, di fatto decisiva. Poi una palla che scotta arriva a Turini che subisce fallo a metà campo e dalla lunetta mette il sigillo: 69-71. Ancora Gialloblu.

ATLETICA CASTELLO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 69-71

Parziali: 25-25, 38-37 (13-12), 58-48 (20-11), 69-71 (11-23)

Tabellino: Oriolo 5, Buti 10, Sollazzi, Ciampolini, Pratelli, Cicilano 17, Meoni 7, Cavini 5, Turini 23, Montagnani ne, Fabrizzi ne, Talluri 4. All. Vertaldi. Ass. Baragatti.

Arbitri: Canistro e D’Agostino di Firenze.

Fonte: Ufficio stampa

